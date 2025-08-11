Путина сравнили с шахматистом-победителем во время будущей встречи с Трампом

Издание сравнило Путина с игроком в шахматы, который анализирует все моменты и выстраивает стратегию, ведущую к победе. Трамп при этом больше напоминает игрока в покер, который надеется на удачу и прибегает к блефу. Проигравшими выступают Зеленский и Европа, они противятся утрате Киевом контроля за территориями. Президент США в это время считает, что РФ и так идет на уступки, когда отказывается от претензий на оставшуюся часть Украины.

«Украинский президент не входит в число приглашенных на саммит на Аляске, где будет решаться будущее Украины. Каким бы ни был исход саммита, Путин сядет за стол переговоров как победитель», — указали журналисты.

Ранее во Франции сравнили новость о грядущей встрече Путина и Трампа с разорвавшейся бомбой. Политик Филиппо заявил, что европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать. По его мнению, план украинского президента и Макрона провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности.