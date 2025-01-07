Президент Путин встретил Рождество в храме на Поклонной горе с семьями военнослужащих

Российский лидер Владимир Путин традиционно отмечает праздник Рождества в православном храме. В этом году он встретил его в Москве, в храме великомученика Георгия Победоносца, который расположен на Поклонной горе. Об этом сообщило РИА Новости.

В праздничном богослужении принимало участие большое количество простых людей: военные, ранее принимавшие участие в специальной операции, члены их семей, а также волонтеры. Некоторые из них ранее участвовали в программе «Время героев», либо во встречах с доверенными лицами президента.

После того, как Путин отстоял рождественскую службу, он направился в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить с праздником главу РПЦ, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава российского государства обратился с патриарху с просьбой освятить иконки и нательные крестики, чтобы затем передать их военным, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее пресса уже сообщала о поздравлении Путина к россиянам. В нем президент отметил, что именно в рождественские дни люди особенно чувствуют всю важность семейных и отеческих традиций, которые передаются из одного поколения к другому.