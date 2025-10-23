Путину показали архивные карты Таврии и Новороссийской губернии времен Екатерины II
Фото: [Медиасток.рф]
23 октября в Кремле прошла выставка проектов Русского географического общества, на которой президенту России Владимиру Путину представили архивные карты Новороссии времён Российской империи.
Выставка представляет собой часть инициативы Русского географического общества, озаглавленной "100 достоверных фактов о Новороссии". Президенту России были показаны карты, на которых изображены Таврия и Новороссийская губерния. Путин тщательно изучил их и отметил несколько различий, включая расхождения в названиях одного из океанов.
«Северный Ледовитый океан назывался Ледовитым морем», – сказал Путин.
В ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества (РГО) были обнаружены важные артефакты. Среди них — компас с советского безэкипажного катера и герб СССР с кормы подводной лодки Щ-302. Также на выставке были представлены архивные документы, которые дополнили экспозицию. Все это также показали президенту.
