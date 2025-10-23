Выставка представляет собой часть инициативы Русского географического общества, озаглавленной "100 достоверных фактов о Новороссии". Президенту России были показаны карты, на которых изображены Таврия и Новороссийская губерния. Путин тщательно изучил их и отметил несколько различий, включая расхождения в названиях одного из океанов.

«Северный Ледовитый океан назывался Ледовитым морем», – сказал Путин.

В ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества (РГО) были обнаружены важные артефакты. Среди них — компас с советского безэкипажного катера и герб СССР с кормы подводной лодки Щ-302. Также на выставке были представлены архивные документы, которые дополнили экспозицию. Все это также показали президенту.

