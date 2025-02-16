Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ВГТРК, что Владимир Путин видел записи с выступления Владимира Зеленского на пресс-конференции в Париже в 2019 году.

Журналист Павел Зарубин заявил, что Зеленский откровенно кривлялся и даже пытался глумиться во время обсуждения условий выполнения и важности минских соглашений. По словам Дмитрия Пескова, все было именно так, а кадры показывали президенту РФ.

«Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели, собственно, сколько? Три или четыре часа за столом переговоров. Да и, собственно, ведь Зеленский там также себя вел, скажем так, не совсем серьезно», — прокомментировал представитель Кремля.

По итогам того саммита в Париже Зеленский согласился на минские соглашения, но при этом позже киевский режим перестал следовать договоренностям. Представители Запада при этом отмечали, что встреча и беседы лишь были способом потянуть время, чтобы подготовить Украину к полномасштабному конфликту.

Ранее сообщалось, что в Европе Зеленского назвали мошенником после публичной выходки в Мюнхене