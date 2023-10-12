«Путы разорваны»: все заложники ХАМАС могут умереть из-за упрямства Израиля

Заложники, удерживаемые движением ХАМАС, стали одной из самых громких тем текущего конфликта между Палестиной и Израилем. Несмотря на то, что Тель-Авив решил пожертвовать людьми ради военного триумфа, многие еще надеются на смену решения.

Артур Вафин, политический психолог и доцент-практик Финансового университета, оценил вероятность того, что пленники останутся живыми. Их число сокращается с каждым днем, но если Израиль поступится принципами, то оставшихся людей еще можно будет спасти.

«Теоретически ХАМАС может отпустить заложников, но при условии, что все их требования будут безоговорочно выполнены. Спрогнозировать, сколько человек ХАМАС может отпустить, довольно сложно, потому что неясна позиция Израиля. Неизвестно, готов ли он на компромисс с врагом, что значит переход от войны к политике, или же будет продолжать вести военные действия до полного уничтожения», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же Тель-Авив продолжит стоять на своем, то и ХАМАС выполнит обещание: будет постепенно убивать заложников, пока они попросту не закончатся.

«Один произраильский исследователь арабо-израильского конфликта писал в научном конфликтологическом журнале, что Израиль «гуллевиризирован», находится в путах лилипутов: общественных организаций, мирового сообщества и либералов. Но сейчас другая ситуация. Путы разорваны, и действия «великана» могут быть предельно жесткими, с жертвенностью своих (превращение их в мучеников) сограждан для сохранения государства», — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно, почему Израиль жертвует заложниками ради борьбы с ХАМАС.