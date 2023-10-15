ПВО сбила 27 беспилотников в Белгородской и Курской областях

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 27 вражеских беспилотников в Белгородской и Курской областях. Ведомство опубликовало информацию об этом 15 октября.

Отмечается, что ВСУ попытались атаковать объекты РФ ночью.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над Курской областью и два – над Белгородской уничтожены в воздухе», – следует из сообщения ведомства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Курбской области 12 БПЛА. Накануне глава региона сообщил о работе ПВО и предостерег жителей не приближаться к найденным объектам, а сообщать экстренным службам.

По словам Старовойта, обломки упали в городской черте Курска, а также в селе Зорино. Никто не пострадал.

С начала спецоперации ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ, используя в том числе беспилотники. В Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе введен высокий («желтый») режим террористической опасности.

Украинские военные предпринимали попытку запуска беспилотников вглубь российской территории. В Москве и Московской области в конце весны и летом работала система ПВО, уничтожавшая вражеские дроны.

Ранее мы сообщали, что на Украине призвали военнообязанных граждан, в том числе женщин с медицинским образованием, прийти в военкомат.