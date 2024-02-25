ПВО уничтожила беспилотники в Белгородской области и Черном море

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении вражеских беспилотников в небе над Белгородской областью и Черным море. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в воскресенье, 25 февраля.

Вражеские дроны были уничтожены системами противовоздушной обороны.

В ночь на 24 февраля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты на территории России. Система ПВО сбила дроны в Липецкой, Тульской, Курской и Белгородской областями.

Украина регулярно принимает попытки атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, расположенные у границы с украинским государством. На этих территориях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.

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