У России военное и техническое преимущество над НАТО, заявил бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин. Своим мнением он поделился в статье для журнала Responsible Statecraft.

Он также отметил, что представления Альянса о методах ведения войны уже устарели. В качестве примера он привел учения НАТО в Прибалтике, когда французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только с помощью стрелкового оружия, без дронов, в то время как российские военные а каждом уровне используют беспилотники.

Российская армия, считает эксперт, прекрасно адаптировалась к реалиям современных боевых действий и освоила новейшие технические инструменты, а НАТО не может обеспечить ни того, ни другого. Кроме того, на военных складах Европы почти отсутствует техника, а нарастить ее производство в короткие сроки невозможно, добавил автор публикации.

Ранее сообщалось о том, что Мединский предупредил о ядерной войне, которая случится при попытке Украины и НАТО отвоевать регионы РФ.