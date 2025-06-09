РФ и Украине необходимо заключать долгосрочный мир. При заключении перемирия есть шанс, что Киев с союзниками из Североатлантического альянса попытаются вернуть утраченные территории и это приведет к ядерной войне. Такое заявление сделал Владимир Мединский, помощник президента РФ Владимира Путина, его слова привело издание RT.

По утверждению Мединского, украинский конфликт нельзя завершать перемирием. Иначе боевые действия будут просто заморожены по линии боестолкновения. Все новые российские регионы превратятся в гигантский Карабах, который был камнем раздора между Арменией и Азербайджаном. По этой причине боевые действия со временем возобновятся.

«Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — указал он.

Мединский добавил, что именно этим и объясняется, почему РФ настаивает именно на заключении долгосрочного мира и признанием российскими всех утраченных Украиной территорий.

Ранее помощник главы РФ рассказал о своих контактах с погибшим украинским переговорщиком Денисом Киреевым, которого позже убили в Киеве. По его словам, у них состоялась 15-минутная неформальная беседа во время перерыва. Разговор завязался вокруг Крыма, жизни на полуострове. Это был простой нерабочий диалог. Позже украинец был убит в Киеве при загадочных обстоятельствах, сразу после переговоров с Россией.