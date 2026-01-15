Рабочий завода Ford собрал $500 тыс. после того, как оскорбил показавшего средний палец Трампа

Рабочий сборочного завода компании Ford в Детройте собрал около $500 тыс. пожертвований после публичного инцидента с президентом США Дональдом Трампом, передает портал TMZ.

Во время визита Трампа на предприятие рабочий Ти Джей Сабула позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главы Белого дома. В ответ американский президент показал мужчине средний палец и тоже ответил оскорблением. Конфликт сняли на видео, которое быстро распространился в соцсетях.

После инцидента администрация завода отстранила Ти Джей Сабулу от работы на время проведения внутреннего служебного расследования.

Сабула работал на конвейере по сборке автомобилей. Вскоре после этого на популярной краудфандинговой платформе GoFundMe был открыт сбор средств в его поддержку.

Кампания получила неожиданно широкий отклик: всего за 22 часа было собрано более $480 тыс. за счет более чем 21 тыс. отдельных пожертвований от разных пользователей.

Организаторы сбора поставили итоговую цель в $800 тыс., а в описании к нему назвали Сабулу «патриотом».

Накануне директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, комментируя инцидент, заявил, что жест Трампа был уместным и недвусмысленным ответом на оскорбление.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал себя человеком очень высокой морали.