Фридрих Мерц, возглавивший немецкое правительство, спровоцировал волну общественного недовольства после заявлений о необходимости пересмотреть трудовые привычки граждан. Канцлер указал, что национальная экономика демонстрирует недостаточную производительность, и призвал население отказаться от чрезмерной, по его мнению, приверженности больничным листам. Об этом пишет Взгляд со ссылкой на Politico.

Среднестатистический житель Германии, как отметил политик, проводит на бюллетене почти три недели ежегодно. Такая статистика, с точки зрения канцлера, свидетельствует о злоупотреблениях системой соцстрахования. Он предложил создать механизмы, мотивирующие людей выходить на службу даже при незначительных недомоганиях, а не оформлять временную нетрудоспособность.

Отдельной мишенью критики стала концепция баланса между карьерой и личным временем, а также популярная в последние годы идея четырехдневной рабочей недели. По убеждению Мерца, подобные модели неспособны обеспечить сохранение привычного уровня благосостояния в долгосрочной перспективе.

Особое возмущение избирателей вызвали планы консервативного блока ограничить возможности частичной занятости. Предполагалось ликвидировать безусловное право на неполный рабочий день, что многие восприняли как атаку на женщин, традиционно составляющих основу занятых на таких условиях. Социальные сети мгновенно отреагировали потоком сатирического контента, высмеивающего инициативу.

В поисках позитивного примера канцлер обратился к опыту Греции, где недавно легализовали шестидневную трудовую неделю. Он предложил несогласным с 40-часовым графиком обратить внимание на эллинскую модель дерегулирования.

