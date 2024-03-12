Работу наблюдателей на выборах президента обсудили на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья

В Общественной палате Подмосковья состоялось пленарное заседание, на котором обсудили работу наблюдателей на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Напомним, следить за ходом голосования будут около двенадцати тысяч общественных наблюдателей, в том числе представителей студенческих и молодежных объединений. Обучение для них провел штаб по подготовке и координации общественного наблюдения.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, социологические данные свидетельствуют о том, что явка на выборах президента будет высокой. Он также напомнил, что в регионе сделано все возможное, чтобы выборы прошли прозрачно и легитимно, на большинстве избирательных участков установлены камеры.

«Всеми здесь присутствующими проведена большая работа по подготовке общественного наблюдения. Факторы, которые сейчас влияют на ситуацию в стране — спецоперация и действия недружественных стран, требуют от нас бдительности. И в этом смысле еще важнее становится работа, которую выполняют те, кому доверено общественные наблюдение за выборами», — сказал Вячеслав Духин.

Фото: [ Антон Чернов ]

Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов, в свою очередь, отметил, что Общественная палата активно работает над тем, чтобы голосование привлекло максимальное количество граждан и чтобы выборы были абсолютно доступными для всех, в том числе тех, кто собирается голосовать через Госуслуги.

В Одинцово во время выборов будет работать Центр общественного наблюдения, откуда можно будет круглосуточно следить за ситуацией на УИКах. Помимо общественников и иностранных наблюдателей там также будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Также на пленарном заседании Общественной палаты участники дискуссии уделили внимание сохранению традиционных ценностей. Как отметил Патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, сохранение семьи — это основа жизни общества и человечества, однако на Западе данные ценности «размываются».

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В Московской области будет работать почти четыре тысячи избирательных участков. За прозрачностью и легитимностью голосования в регионе будут следить около 150 иностранных наблюдателей из более чем пятнадцати стран.

Заявки на участие в ДЭГ в Подмосковье подали уже свыше 780,6 тысячи избирателей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность и порядок на выборах.