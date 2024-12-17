Рада одобрила закон о получение двойного гражданства для украинцев

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который узаконивает двойное гражданство, позволяя этническим украинцам за пределами страны получать украинский паспорт и сохранять при этом существующее гражданство. Однако это не касается граждан Российской Федерации, как отметил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Депутат Елена Шуляк прокомментировала первое чтение, указав, что данный законопроект открывает доступ к украинскому гражданству для всех украинцев, проживающих за границей.

Инициатива президента Владимира Зеленского направлена на устранение барьеров для получения и сохранения гражданства Украины.

Тем не менее, не все оценивают законопроект положительно. Депутат Ирина Геращенко сообщила, что парламент отправил его на экспертизу в Конституционный суд, чтобы проверить его соответствие основному закону Украины.

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков также высказался, отметив, что законопроект нарушает конституцию, в частности ее четвертую статью, которая утверждает, что на территории Украины существует только одно гражданство.

Ранее депутат Рады Княжицкий заявлял, что украинцы массово отказываются от гражданства за границей.