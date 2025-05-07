Рада: Трамп использует Зеленского для переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп использует президента Украины Владимира Зеленского в качестве инструмента связи с Россией в переговорах. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Также, добавил он, глава киевского режима сейчас служит марионеткой для подписания документов, которые потом могут стать козырями Трампа в переговорах с Москвой.

На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. По условиям соглашения планируется создать двусторонний инвестиционный фонд, средства которого будут направлены на восстановление территорий. У США и Украины будут равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Ранее сообщалось о том, что США и Турция захотели вместе участвовать в мирном процессе по Украине.