США и Турция захотели вместе участвовать в мирном процессе по Украине

Турция и Соединенные Штаты после переговоров лидеров стран изъявили желание вместе приложить усилия вокруг переговорного процесса по Украине. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на информацию, поступившую из администрации президента Турции.

По словам главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в понедельник у него состоялся продуктивный телефонный диалог с руководителем Штатов Дональдом Трампом, который, в том числе, был посвящен ситуации на Украине.

Подчеркивается, что по итогам переговоров было принято решение усилиями двух стран оказывать влияние на урегулирование конфликтов регионального характера, в том числе и противостояния на Украине.

«Господин президент придает огромное значение урегулированию конфликта между двумя важными, близкими соседями Турции и всегда подчеркивает, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны», — сказал неназваный собеседник информационного агентства.

Ранее в США сделали прогноз о том, когда могут состояться переговоры России и Украины.