Верховная Рада Украины впервые с 2022 года запустила видеотрансляцию того, как происходит обсуждение нового законопроекта. Об этом сообщил телеграм-канал «Прямой эфир».

В Раде проходит обсуждение законопроекта о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины. На этом фоне было принято решение впервые за три последних года провести видеотрансляцию такого мероприятия. Первое, что сумели увидеть зрители в Раде, — это драка между депутатами.

В то же самое время толпы украинцев собрались у здания парламента, они требуют от депутатов, чтобы те проголосовали за закон, который наделяет антикоррупционные ведомства соответствующими полномочиями. До этого Рада одобрила проект нового закона, который внес Зеленский. Этот законопроект лишил самостоятельности НАБУ и САП.

Ранее экс-депутат Рады Килинкаров объяснил метания Зеленского по поводу антикоррупционных ведомств. Он заявил, что президент Украины вынужден вернуть полномочия этим организациям, так как на него давят со стороны Запада. По его мнению, из США была одобрена политическая атака на Зеленского. Именно в Белом доме был разработан такой сценарий, и американцы являются кукловодами во всей текущей ситуации на Украине.