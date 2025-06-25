Ради переговоров: Белый дом не поддерживал ужесточение санкций против России

Власти Соединенных Штатов не хотят оказывать на Россию более жесткое санкционное давление, чтобы не лишиться возможности прекратить конфликт на Украине мирным путем. Такое заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио. Его точку зрения привела газета Politico.

Рубио принял участие в саммите НАТО в Гааге. Он сообщил, что США не хотят закрывать окно возможностей для ведения переговоров о прекращении украинского конфликта. По этой причине администрация Трампа не желает давить на Россию.

«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии», — указал он.

Рубио добавил, что помимо Америки больше некому выступать посредником в мирных переговорах.

Ранее Украина объявила о начале «месяца давления на Россию» по всем фронтам. В частности, украинские дипломаты будут стремиться к тому, чтобы уменьшить максимальную стоимость нефти, ужесточить дополнительные санкции, перекрыть лазейки для обхода ограничений и ограничить доступ России к компонентам для производства оружия.