Сибига анонсировал «месяц давления на Россию»

Глава Украины Владимир Зеленский определил конкретные цели для дипломатов страны на период, который получил название «месяц давления на Россию», сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, украинские дипломаты будут стремиться к тому, чтобы «уменьшить максимальную стоимость нефти, ужесточить дополнительные санкции, перекрыть лазейки для обхода ограничений и ограничить доступ России к компонентам для производства оружия».

«Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины», — отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины заявил также, что Россия, по его мнению, не хочет идти на мирные переговоры. Он также предупредил, что Москва столкнётся с серьёзными экономическими последствиями.

Ранее Сибига призвал страны прекратить закупать топливо у России.