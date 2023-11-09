«Ради защиты суверенитета»: выяснилось, как изменятся отношения России и Казахстана в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется подписать пакет документов о плане совместных действий на ближайшие три года. Его слова передает ТАСС.

Также СМИ сообщают, что президенты РФ и Казахстана обсудили координацию действий в ООН и договорились развивать сотрудничество государств в военно-технической сфере.

Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин рассказал, как будут развиваться отношения России и Казахстана.

«Россия — страна евроазиатская, как экономически, так и культурно. Казахстан — давний партнер РФ и, как показывают последние события, партнер не только в экономико-прагматическом плане, но и военно-стратегическом», — пояснил Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнил о протестах в Казахстане, которые прошли в 2022 году. По его словам, именно Россия помогла Касым-Жомарту Токаеву сохранить стабильность в стране.

«На Казахстан шло и идет по сей день жесткое идеологическое и экономическое давление со стороны западных стран. И Казахстан сегодня выбирает надежного партнера — Россию. Партнера, который никогда не подведет», — поделился своим мнением политолог.

Вафин отметил, что Россия и Казахстан будут развивать сотрудничество в экономической сфере.

«Особенно по вопросам нефти, газа и экспорта угля из России. Не менее активным будет сотрудничество в военно-технической сфере ради защиты суверенитета. Возможно, появятся форматы культурно-образовательных обменов или развития художественных и научных проектов», — заключил собеседник.

Ранее президент России заявил, что считает Казахстан самым близким союзником.