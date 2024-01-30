Ракета ВСУ привела к крушению Ил-76 в Белгородской области

Поражающие элементы украинской ракеты в военный самолет Ил-76 привел к потере им управления, в результате чего воздушное судно потерпело крушение в Белгородской области. Таким выводом с РИА Новости поделился представитель экстренных служб.

«Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию», — сказал собеседник агентства.

24 января Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области разбился самолет Ил-76, на борту которого находились 74 человека. Большинство из них являлись украинскими военнопленными, подлежащими обмену. Никто из находящихся на борту людей не выжил. Оборонное ведомство назвало инцидент терактом, который устроил киевский режим.

Во время встречи с питерскими студентами президент России Владимир Путин заявил, что военный самолет сбила ракета украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Он ответил на обвинения со стороны Украины, представители которой заявляли, что Ил-76 сбили российские военные. Как отметил глава государства, такой исход невозможен, так как оружие ВС РФ обладает системой «свой-чужой», не позволяющей наносить удары по своим объектам в небе.

Ранее французские СМИ допустили, что Ил-76 мог был сбит американской системой ЗРК Patriot.