Ракетный голод: арабские монархии экстренно просят у США помощи в отражении атак Ирана

Государства Персидского залива столкнулись с критическим дефицитом ракет-перехватчиков, необходимых для отражения воздушных атак со стороны Ирана. Страны региона обратились к официальному Вашингтону с просьбой максимально ускорить отгрузку вооружений. Об этом сообщает CBS News.

Текущие запасы систем противовоздушной обороны истощаются быстрее, чем ожидалось, на фоне продолжающейся эскалации военного конфликта. В ответ на запрос союзников американская администрация инициировала создание специальной целевой группы, которая должна заняться решением логистических и производственных проблем.

Однако, как отмечают источники издания, темпы работы новой структуры не соответствуют остроте ситуации. Производственные мощности оборонных предприятий США загружены, что не позволяет мгновенно восполнить арсеналы арабских монархий, находящихся под прицелом иранских ракетных подразделений.

Ситуация осложняется тем, что интенсивность обстрелов требует постоянного наличия большого количества дорогостоящих противоракет. Эксперты подчеркивают, что задержки в поставках делают энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона уязвимой для прямых попаданий.

