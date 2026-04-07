«Ракеты над Тегераном»: иранец снял пролет американских Tomahawk над городом

Во вторник, 7 апреля, очевидец снял на видео, как американские крылатые ракеты Tomahawk прошивают небо над Тегераном на предельно малой высоте. Боеприпасы неслись с огромной скоростью, едва не задевая крыши домов. Но самое страшное — иранская противовоздушная оборона молчала. Об этом сообщает «Российская газета».

На записи не слышно ни выстрелов зенитных установок, ни пусков переносных ракетных комплексов. Обычно спаренные 14,5-мм пулеметы ЗПУ-2 и ЗПУ-4, а также 23-мм «Рогатки» (ЗУ-23-2) монтировали на высотках. Но в последнее время авиация израильско-американской коалиции целенаправленно охотилась за такими позициями, уничтожая их одну за другой. Видимо, теперь иранским военным просто нечем стрелять.

Пятнадцать секунд ролика — а в них целая эпоха страха. Житель иранской столицы, снимавший происходящее с балкона, наверняка не знал, рванет ли его дом в следующую секунду. Однако ракеты пролетели мимо — пока. Американцы, похоже, били по другим целям, а не по жилым кварталам.

