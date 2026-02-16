Конец кровной мести: глава Чечни и сенатор от Дагестана достигли согласия в стенах Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов урегулировали конфликт в ходе личной встречи в Кремле, организованной по приглашению президента Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК».

О достижении полного согласия между политиками сообщил председатель Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. В своем видеообращении муфтий подчеркнул, что стороны пришли к взаимопониманию, продемонстрировав пример национального единения. Гайнутдин связал это событие с объявленным в стране Годом единства народов России, отметив, что Кадыров и Керимов первыми на столь высоком уровне показали готовность к братскому диалогу. По словам муфтия, переговоры в стенах Кремля позволили полностью исчерпать прежние разногласия.

Ранее в своих социальных сетях руководитель Чечни уже называл сенатора братом, что ознаменовало резкую смену риторики после взаимных претензий и заявлений о кровной мести, звучавших на фоне корпоративного спора вокруг маркетплейса Wildberries.

Официальное подтверждение примирения со стороны религиозного лидера прозвучало в канун месяца Рамадан. Эксперты полагают, что личное вмешательство главы государства стало ключевым фактором в разрешении затяжного противостояния двух влиятельных фигур Кавказа. При этом в Кремле ранее воздерживались от детальных комментариев по поводу содержания встречи, ограничиваясь подтверждением факта диалога.

