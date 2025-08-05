Рамзан Кадыров сообщил о своем состоянии здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чувствует себя хорошо, подчеркнув, что его слова адресованы в первую очередь врагам. Об этом сообщило РИА Новости.

На видео с рабочего совещания Рамзан Кадыров вновь обратился к теме своего здоровья. Глава Чечни отметил, что повторяет информацию о своем хорошем самочувствии специально, чтобы об этом знали недоброжелатели.

По его словам, система управления в республике выстроена настолько эффективно, что ему не требуется ежедневно проводить совещания — все процессы идут в штатном режиме. Это заявление прозвучало на фоне периодически появляющихся в соцсетях и СМИ слухов о возможных проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова.

Ранее Кадыров опубликовал видео своей утренней тренировки.