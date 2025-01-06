РАН: между Китаем и США может вспыхнуть военный конфликт

Об этом со ссылкой на ИМЭМО РАН сообщает РИА Новости.

Китай и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и даже угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на КНР не приведет к ожидаемым американскими властями результатам.

Эксперты прогнозируют рост напряженности в китайско-американских отношениях, что может негативно отразиться на военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитии мировой экономики.

Если к концу года избранный президент США Дональд Трамп сочтет экономическое давление на КНР бесперспективным, то может перейти к более решительным мерам, в частности, использовать тайваньскую проблему.

В таком случае эти страны могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заключили исследователи.

Ранее сообщалось о том, что рост ВВП в Китае составит 5% в 2024 году.