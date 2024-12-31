Рост ВВП в Китае составит 5% в 2024 году

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Китае в 2024 года составят около 5%, передает агентство «Синьхуа».

Он отметил, что этот показатель свидетельствует о стабильном экономическом развитии страны, несмотря на глобальные вызовы и конкуренцию на мировых рынках.

«За прошедший год, сталкиваясь с вызовами как внутри страны, так и за её пределами, мы сохраняли спокойствие, применяли комплексные меры для успешного достижения основных целей и задач социально-экономического развития», — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, добавил глава КНР, в 2024 году объем производства зерна в Китае достигнет впечатляющей отметки в более чем 1,4 трлн цзиней (70 тыс. тонн).

Помимо этого, отметил Си Цзиньпин, страна добивается значительных успехов в области научно-технических инноваций. Активные инвестиции в научные исследования и разработки способствуют созданию новых технологий, что, в свою очередь, поддерживает экономический рост и делает Китай одним из лидеров в сфере высоких технологий на международной арене.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом.