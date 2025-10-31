«Просьба осталась без ответа». Орбан пытался договориться с Трампом о санкциях: почему Вашингтон сказал «нет»?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с нестандартной просьбой. Он попросил предоставить его стране особый статус, освобождающий от санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп публично подтвердил факт переговоров с главой венгерского правительства. По словам американского президента, Виктор Орбан действительно запрашивал для Венгрии специальное исключение из санкционного режима, направленного против российской нефтяной отрасли. Однако Трамп четко дал понять, что Вашингтон не пошел навстречу этой просьбе и не предоставил Будапешту желаемого разрешения.

Ранее сообщалось о том, что Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине и России.