Раскол в НАТО: политолог раскрыл, почему Ормузский пролив рассорил Вашингтон и Брюссель

В стане западных союзников снова запахло жареным, и на этот раз причиной раздора стал Иран. Как отметил политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik, Вашингтон и Брюссель никак не могут найти общий язык в вопросе о том, что делать с Тегераном и его блокадой Ормузского пролива.

По его словам, американцы привычным жестом раздают указания и требуют от европейцев активнее включиться в защиту танкеров. Казалось бы, солидарность НАТО — дело святое, но тут есть нюанс: Иран выдвинул предварительные условия для диалога, которые для США звучат как откровенный бред. Тегеран хочет, чтобы американцы убрали свои военные базы со всего Ближнего Востока и вдобавок выплатили контрибуцию. Согласиться на такое для Вашингтона равносильно политическому самоубийству.

Ищенко подчеркивает очевидное: уступать Иран не собирается. У него сейчас сильная позиция, и он отлично понимает, что время работает на него. Пока американцы пытаются уговорить союзников подставить плечо, Тегеран спокойно наблюдает за тем, как в стане противника зреет раскол. Европа, которую втягивают в опасную авантюру у своих же энергетических ворот, явно не горит желанием лезть под иранские ракеты ради геополитических амбиций США. Единый фронт трещит по швам, и Вашингтону придется либо проглатывать унизительные условия, либо воевать в одиночку. Ни тот, ни другой вариант победным не выглядит.

Ранее военэксперт Леонков заявил, что ВМС США оказались не готовы к иранским дронам и ракетам.