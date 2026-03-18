Военный аналитик объяснил, почему США бессильны в Ормузском проливе

Американский флот столкнулся в Ормузском проливе с задачей, которая оказалась ему не по зубам, и дело тут не в недостатке кораблей или ракет. Военный аналитик Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил , почему самая мощная морская держава мира не может гарантировать безопасность танкеров в этом узком коридоре.

По его словам, главная проблема в том, что море проигрывает суше. Чтобы деблокировать пролив и обеспечить проход судов, мало просто патрулировать воду — нужно контролировать берега. Противнику достаточно разместить на побережье мобильные установки с противокорабельными ракетами или запускать рои беспилотников, и любой конвой превращается в мишень. Для подавления таких угроз необходимы наземные плацдармы и полноценная сухопутная операция по зачистке прибрежной зоны, на что США сейчас явно не готовы.

Эксперт подчеркнул, что раньше американские учения в этом регионе делали основную ставку на траление мин — считалось, что главная опасность исходит именно от них. Но реальность преподнесла сюрприз: Иран сделал ставку на высокоточное оружие и дроны, а не на классические морские мины. В итоге ВМС США оказались не готовы к такому сценарию, и прежние наработки по защите пролива потеряли актуальность. Ормузский пролив превратился в «бутылочное горлышко», где хозяевами положения стали те, кто контролирует берег.

Ранее в США предложили Трампу взорвать Ормузский пролив.