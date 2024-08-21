Раскрыт мотив вступления Азербайджана в БРИКС

Доктор исторических наук СПбГУ, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов назвал причину вступления Азербайджана в БРИКС, сообщило Lenta.ru.

По мнению эксперта, таким образом Азербайджан хочет решить вопрос с Арменией. Он полагает, что в Баку беспокоятся относительно развития военно-технического сотрудничества между Ереваном и столицей Индии Нью-Дели.

Ниязов подчеркнул, что Азербайджан не желает, чтобы взаимодействие Индии и Армении привело к усилению конфликта в Закавказье.

Политолог отметил, что выгоды от вступления в БРИКС для Баку, в первую очередь, геополитические, а не экономические. Помимо урегулирования отношений с Арменией, Азербайджан сможет укрепить сотрудничество с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.