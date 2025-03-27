Раскрыт план Трампа по России

Изменение основных принципов построения отношений между РФ и США может стать причиной уничтожения НАТО, сообщает американский портал 19fortyfive.

Администрация Дональда Трампа намерена улучшить отношения с Россией, а для этого нужно уничтожить источники напряжения, в частности, завершить вооруженный конфликт на Украине, пояснил автор публикации.

Существование НАТО, являющегося основным источником эскалации конфликта между РФ и Украиной, ставится под сомнение как в США, так и в Евросоюзе.

Если Париж и Брюссель не изменят свою политику и будут вести себя так, как будто они не нуждаются в поддержке США, то существование военного блока окажется под угрозой, добавил автор статьи.

Он также отметил, что приоритетная задача Трампа — налаживание отношений с Москвой, а не поддержание трансатлантических отношений с Европой. Таким образом, НАТО может перестать существовать, резюмировал автор материала.

Ранее сообщалось о том, что Трамп возобновил обмен разведданными с Украиной.