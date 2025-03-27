Зеленский: Трамп возобновил обмен разведданными с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп возобновил помощь Киеву, в которой он остро нуждается.

Кроме того, США разблокировали обмен разведданными с Украиной, добавил глава киевского режима.

Все эти решения были озвучены в ходе переговоров с представителями США в Саудовской Аравии.

«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале офиса Зеленского.

Напомним, Москва по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что главным условием заключения мирного соглашения по Украине является полное прекращение военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном.