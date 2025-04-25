Раскрыт план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Раскрыт план Трампа по Украине
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Европейские страны и Украина не могут не принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью американскому журналу Responsible Statecraft военный эксперт Анатоль Ливен.
Отрицание инициативы американского лидера не сможет изменить ход конфликта, отметил автор. Он также добавил, что членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — практически невыполнимые задачи для киевского режима.
Еще одна причина, на которой власти Киева будут вынуждены согласиться на условия Трампа, — это прекращение помощи со стороны США. Данная мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине, пояснил Ливен.
«Трамп не намерен предоставлять такую гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием», — заключил он.
Ранее сообщалось о том, что территорию Украины могут поделить, как когда-то Польшу.