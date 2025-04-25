Европейские страны и Украина не могут не принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью американскому журналу Responsible Statecraft военный эксперт Анатоль Ливен.

Отрицание инициативы американского лидера не сможет изменить ход конфликта, отметил автор. Он также добавил, что членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — практически невыполнимые задачи для киевского режима.

Еще одна причина, на которой власти Киева будут вынуждены согласиться на условия Трампа, — это прекращение помощи со стороны США. Данная мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине, пояснил Ливен.

«Трамп не намерен предоставлять такую ​​гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что территорию Украины могут поделить, как когда-то Польшу.