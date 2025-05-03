Раскрыта неожиданная деталь сделки Украины с США

«Минеральная» сделка с США позволит любому инвестору принимать участие в разработке полезных ископаемых на Украине через американские фонды, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

Такую ситуацию он сравнил с Ост-индской компанией, когда предприниматели смогут обратиться в фонд, сказать, что хотят заниматься добычей полезных ископаемых, вносить плату и добывать «под крышей США».

«Кто-то еще сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы», — написал он.

Теперь украинцы столкнуться с интересами транснациональных олигархов, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в Раде выступили с резким обращением к Зеленскому.