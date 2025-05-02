Верховная Рада и Вашингтон несут большую ответственность за «минеральную» сделку, нежели президент Украины Владимир Зеелнский, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Свою позицию он объяснил тем, что именно народные депутаты должны будут ратифицировать это соглашение по продаже Родины.

Зеленский потерял 20 % территории Украины, погубил миллион человек, присвоил $50 млрд и, чтобы не нести за все это ответственность, решил передать США в вечное пользование ископаемые своей страны.

«Кто он после этого? И кто вы, что это проглотили?» — обратился к депутатам Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что депутат Дубинский заявил, что Зеленский продает украинцев в рабство.