Ненависть к России легла в основу развития стран Евросоюза. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Страны ЕС, считает он, склонны к изоляционизму и разрушению проблемной демократии. Единственная энергия движения вперед для Брюсселя — это ненависть к России и сфабрикованная война на Украине, написал Боуз.

Он также отметил, что Евросоюз вмешивается в выбор в странах-членах, покрывает коррупцию и репрессии в отношении мирных жителей Украины.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил о том, что Украине придется принять условия для безоговорочной капитуляции.