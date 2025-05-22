Раскрыта причина ненависти Европы к России
Ирландский журналист Боуз: ненависть к России стала энергией движения ЕС вперед
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Ненависть к России легла в основу развития стран Евросоюза. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Страны ЕС, считает он, склонны к изоляционизму и разрушению проблемной демократии. Единственная энергия движения вперед для Брюсселя — это ненависть к России и сфабрикованная война на Украине, написал Боуз.
Он также отметил, что Евросоюз вмешивается в выбор в странах-членах, покрывает коррупцию и репрессии в отношении мирных жителей Украины.
Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил о том, что Украине придется принять условия для безоговорочной капитуляции.