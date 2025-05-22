Киев не выражает желание заключать с Россией мирный договор, так как это приведет к смене власти. Такое мнение на YouTube-канале высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, окончание вооруженного конфликта на Украине — это худший сценарий для киевских властей.

Не будут рады миру на Украине и европейские лидеры, добавил Макгрегор, так как это сильно пошатнет позиции глобалистов. Их ставленники в Европе тоже утратят власть после заключения мира.

Вот почему украинские и европейские политики предложили прекращение огня, чтобы иметь возможность продлить боевые действия, резюмировал Макгрегор.

Ранее сообщалось о том, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане.