Раскрыта судьба западных лидеров, поддержавших санкции против РФ

Большинство западных лидеров, которые в 2022 году ввели антироссийские санкции, ушли в отставку. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Авторы публикации отмечают, что запрет контактов с Россией не привел к уменьшению внутренней поддержки Владимира Путина.

Санкции против Москвы издание назвало самыми суровыми и контрпродуктивными.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В результате в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.

С февраля 2022 года Евросоюз утвердил 16 пакетов санкций против России и планирует ввести новые.

Ранее сообщалось о том, что в Сербии оценили возможный ущерб от введения санкций против России.