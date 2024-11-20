Раскрыто число ракет ATACMS у Украины
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У киевского правительства есть около 50 американских ракет ATACMS. Об этом сообщает Times.
Однако Пентагон не раскрывал точных цифр.
ВСУ также располагают множеством систем залпового огня Himars и MLRS, которые могут запускать эти ракеты.
Однако из-за ограниченного запаса Киеву придется очень тщательно выбирать цели для атак, отмечает издание.
В ночь на 19 ноября украинская армия нанесла удары по территории России при помощи ATACMS, сообщило Минобороны РФ.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский анонсировал использование дальнобойных дронов и ATACMS.