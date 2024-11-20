Раскрыто число ракет ATACMS у Украины

Однако Пентагон не раскрывал точных цифр.

У киевского правительства есть около 50 американских ракет ATACMS. Об этом сообщает Times.

ВСУ также располагают множеством систем залпового огня Himars и MLRS, которые могут запускать эти ракеты.

Однако из-за ограниченного запаса Киеву придется очень тщательно выбирать цели для атак, отмечает издание.

В ночь на 19 ноября украинская армия нанесла удары по территории России при помощи ATACMS, сообщило Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский анонсировал использование дальнобойных дронов и ATACMS.