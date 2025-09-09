Раскрыто имя вероятного нового главы правительства Франции
Политолог Светов определил наиболее вероятного нового премьера Франции
Политический кризис во Франции достиг нового пика после того, как Национальное собрание абсолютным большинством голосов (364 против 194) объявило вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру. Это уже четвертая отставка правительства за последние два года, что свидетельствует о глубокой нестабильности в стране. Ряд оппозиционных политиков и экспертов не исключают, что следующей жертвой кризиса может стать сам президент Эммануэль Макрон. Раскрывая суть происходящего, политолог Юрий Светов в беседе с ОТР отметил, что несмотря на радикальные призывы к импичменту со стороны таких фигур, как Марин Ле Пен, реальных оснований для досрочного смещения Макрона нет.
По его словам, процедура импичмента требует сложного сплочения разнородных политических сил, чего в текущих условиях маловероятно. Более того, как указывает эксперт, лояльный президенту конституционный суд даже рассматривает возможность снятия ограничений для его третьего срока.
Причину хронической нестабильности Светов видит в заблужденных приоритетах французского руководства. По его мнению, правительство и президент уделяют чрезмерное внимание поддержке Украины и гипотетическому противостоянию с Россией в ущерб решению внутренних экономических проблем и защите национального суверенитета от давления США. Эта политика, проводимая в рамках «коалиции желающих», вызывает растущее недовольство населения.
По его мнению, в качестве вероятного преемника Байру прочат нынешнего министра обороны Себастьяна Лекорню — молодого и верного соратника Макрона, который сохраняет пост в правительстве при всех кадровых перестановках с 2017 года.
Политолог резюмировал, что, несмотря на внешнюю турбулентность, реальная власть остается в руках Макрона, который продолжит проводить прежнюю политику. Однако эксперты единодушно предупреждают, что игнорирование внутренних проблем в угоду внешнеполитическим амбициям будет иметь серьезные последствия для стабильности и благосостояния самой Франции, усугубляя социально-экономический кризис в стране.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции.