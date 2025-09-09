Политический кризис во Франции достиг нового пика после того, как Национальное собрание абсолютным большинством голосов (364 против 194) объявило вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру. Это уже четвертая отставка правительства за последние два года, что свидетельствует о глубокой нестабильности в стране. Ряд оппозиционных политиков и экспертов не исключают, что следующей жертвой кризиса может стать сам президент Эммануэль Макрон. Раскрывая суть происходящего, политолог Юрий Светов в беседе с ОТР отметил , что несмотря на радикальные призывы к импичменту со стороны таких фигур, как Марин Ле Пен, реальных оснований для досрочного смещения Макрона нет.

По его словам, процедура импичмента требует сложного сплочения разнородных политических сил, чего в текущих условиях маловероятно. Более того, как указывает эксперт, лояльный президенту конституционный суд даже рассматривает возможность снятия ограничений для его третьего срока.

Причину хронической нестабильности Светов видит в заблужденных приоритетах французского руководства. По его мнению, правительство и президент уделяют чрезмерное внимание поддержке Украины и гипотетическому противостоянию с Россией в ущерб решению внутренних экономических проблем и защите национального суверенитета от давления США. Эта политика, проводимая в рамках «коалиции желающих», вызывает растущее недовольство населения.

По его мнению, в качестве вероятного преемника Байру прочат нынешнего министра обороны Себастьяна Лекорню — молодого и верного соратника Макрона, который сохраняет пост в правительстве при всех кадровых перестановках с 2017 года.

Политолог резюмировал, что, несмотря на внешнюю турбулентность, реальная власть остается в руках Макрона, который продолжит проводить прежнюю политику. Однако эксперты единодушно предупреждают, что игнорирование внутренних проблем в угоду внешнеполитическим амбициям будет иметь серьезные последствия для стабильности и благосостояния самой Франции, усугубляя социально-экономический кризис в стране.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции.