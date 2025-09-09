Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны действующего министра обороны Себастьена Лекорню. Это уже пятая смена главы правительства с момента переизбрания Макрона. Об этом сообщает BFM TV.

Эммануэль Макрон остановил свой выбор на Себастьене Лекорню, поручив ему сформировать новое правительство. Это уже пятая смена премьер-министра с момента переизбрания Макрона в 2022 году. Предыдущий кабинет во главе с Франсуа Байру ушел в отставку, после вотума недоверия вынесенного со стороны парламента, причиной которого стал провал финансовой политики.

По данным Елисейского дворца, Лекорню предложит состав своего кабинета только после широких консультаций с политическими силами, представленными в Национальном собрании. Несмотря на молодость, новый премьер — настоящий «тяжеловес» правительственной команды. За последние восемь лет он возглавлял министерство обороны, курировал заморские территории и местное самоуправление, работая под руководством шести разных премьеров.

Ранее сообщалось о том, что внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию.