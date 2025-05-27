Россия и США прорабатывают детали обмена заключенными по формуле «9 на 9»

Россия и США активно работают над согласованием деталей предполагаемого обмена заключенными между двумя странами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон приступили к конкретным переговорам, чтобы определить все нюансы процедуры, после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 19 мая.

«Детали, по понятным причинам, согласовываются по линии соответствующих компетентных органов», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в рамках подготовки к обмену США уже предоставили России список граждан, которых они хотели бы вернуть. По данным агентства Reuters, среди них — бывший десантник Майкл Трэвис Лик и экс морской пехотинец Роберт Гилман.

В апреле 2025 года между Россией и США уже состоялся обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого были обменяны гражданка России и США Ксения Карелина на российского гражданина Артура Петрова.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, на какой стадии находится работа над меморандумом по Украине.