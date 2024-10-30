В секретной части «плана победы» Зеленский предложил «пакет мер неядерного сдерживания», в рамках которого Украине нужно передать ракеты Tomahawk. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщает The New York Times (NYT).

Источник отмечает, что выполнение требования главы киевского режима невозможно, так как дальность действия этих ракет в семь раз превышает дальность действия уже полученных Украиной ракетных комплексов ATACMS.

Также в «план победы» входит такое требование, как включение Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией, укрепление военной мощи государства, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» западных партнеров Киева.

Ранее австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что правительство Украины может сдаться в любой день.