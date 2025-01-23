Трампа обвинили в стремлении сократить контингент ВС США в Европе

По мнению авторов статьи, новый президент Соединенных Штатов хочет заметно сократить американское военное присутствие в Европе. По этой причине он планирует вывести порядка 20 тыс. военных из европейских стран, что составляет порядка 20% от всех войск США в данном регионе. После этого Белый дом потребует от Евросоюза выделять собственное финансирование на содержание оставшихся на европейских базах американских военнослужащих.

«Пока рано говорить, какая сумма будет в счете к оплате, разговор пока находится на раннем этапе», — указал журналистам источник их информации.

Ранее сообщалось, что Трамп дал поручение спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт на протяжении последующих 100 дней. Сам президент США планирует жестко контролировать весь переговорный процесс. Он допустил возможность ужесточения санкций против России в случае, если Москва откажется идти на уступки в переговорах.