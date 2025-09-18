Общие потери иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, составили около 3 тыс. человек. Об этом стало известно после взлома российскими хакерами почты офицера вооруженных формирований Украины, сообщил Mash.

Отмечается, что в полученных данных говорится об 1 тыс. погибших иностранцев и еще о 2 тыс. тех, кто считается пропавшими без вести. В документах содержатся подробные сведения о национальном составе и обстоятельствах гибели боевиков.

Наибольшие потери понесла Колумбия — 303 человека, большинство из которых погибли в ходе боев в Курской области. Далее следуют США (89 погибших), Грузия (86), Великобритания (42), Бразилия (29), Франция (25) и Польша (19). В списках также значатся выходцы из экзотических для конфликта стран, таких как Барбадос, Коста-Рика и Шри-Ланка.

Согласно полученным данным, иностранные военные действовали в составе различных подразделений, включая 31-ю отдельную механизированную бригаду (Днепропетровское направление), а также диверсионно-разведывательные группы «Французский легион» и Kraken (Белгородская и Брянская области). Британцы и мексиканцы сражались на Харьковском направлении, израильтяне — на Покровском.

Среди погибших оказались иностранные инструкторы и советники из США, Германии и Великобритании. Среди них — советник по безопасности из Великобритании Райан Эванс (погиб под Краматорском), атташе посольства и военный советник из США Ричард Кирлин (найден мертвым в отеле), а также советник и инструктор из Германии Димитриос Феррара (погиб).

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о наступлении российской армии по всем направления в зоне проведения спецоперации.