Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях СВО

Российские вооруженные силы ведут наступательные действия практически на всех участках линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе инспекции в зоне СВО подтвердил активное наступление российских подразделений. По его словам, давление на противника осуществляется по множеству направлений, что свидетельствует о широкомасштабном характере действий группировки войск.

В рамках рабочей поездки Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями группировки «Центр», которые действуют на красноармейском направлении. Министерство обороны России подчеркивает, что инициатива на поле боя прочно удерживается российскими военными.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки форсировать Днепр.