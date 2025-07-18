Раскрыты детали 18-го санкционного пакета ЕС против России

Европейский союз (ЕС) ввел полный запрет на финансовые транзакции с Белоруссией в рамках нового, 18-го, пакета санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничения также включает эмбарго на импорт оружия и ограничения для восьми объектов белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК).

В рамках нового санкционного пакета Евросоюз ужесточил меры против России, снизив потолок цен на нефть до $47,6 за баррель и запретив любые финансовые операции, связанные с «Северными потоками».

В 18-м пакете санкций ЕС впервые ввел ограничения против капитана судна и частного оператора, зарегистрированного под международным флагом. Под запрет попали 105 судов «теневого флота» России, а также три китайские компании, связанные с поставками для российского ВПК.

Отдельные меры коснулись российских банков — им ограничили доступ к специализированным финансовым сервисам.

При этом Совет ЕС предусмотрел исключения из нефтяного эмбарго для США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады. Эти страны смогут продолжать закупки очищенных нефтепродуктов из российской нефти.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций Евросоюза «ударом в сердце России».