Раскрыты детали 18-го санкционного пакета ЕС против России
Новые санкции ЕС против РФ включает рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица
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Европейский союз (ЕС) ввел полный запрет на финансовые транзакции с Белоруссией в рамках нового, 18-го, пакета санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничения также включает эмбарго на импорт оружия и ограничения для восьми объектов белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК).
В рамках нового санкционного пакета Евросоюз ужесточил меры против России, снизив потолок цен на нефть до $47,6 за баррель и запретив любые финансовые операции, связанные с «Северными потоками».
В 18-м пакете санкций ЕС впервые ввел ограничения против капитана судна и частного оператора, зарегистрированного под международным флагом. Под запрет попали 105 судов «теневого флота» России, а также три китайские компании, связанные с поставками для российского ВПК.
Отдельные меры коснулись российских банков — им ограничили доступ к специализированным финансовым сервисам.
При этом Совет ЕС предусмотрел исключения из нефтяного эмбарго для США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады. Эти страны смогут продолжать закупки очищенных нефтепродуктов из российской нефти.
Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций Евросоюза «ударом в сердце России».