Раскрыты детали разговора Трампа и Стармера
Bloomberg: Трамп и Стармер в ходе встречи обсудили личные вопросы
Фото: [pxhere.com]
Президент США Дональд Трамп в ходе бесед с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, помимо международной повестки, обсудил свои личные вопросы. Об этом со ссылкой на британских чиновников сообщает Bloomberg.
Трамп планирует посетить Шотландию 25-29 июля с частным визитом. В рамках поездки планируется неформальная встреча с британским премьером Стармером.
Ранее сообщалось, что хотя видит американского лидера и носит развлекательный характер, к обеспечению общественного порядка и безопасности будут привлечены тысячи сотрудников полиции.
Издание отмечает, что в официальных правительственных расшифровках разговоров Трампа и Стармера часто упоминаются обсуждения политических событий, но на самом деле в ходе разговоров глава США часто затрагивает личные темы.
В частности, он говорил о том, что негативно относится к ветряным электростанциям, расположенным вдоль его полей для гольфа.
Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался отправлять американских военных на Украину.