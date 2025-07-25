Раскрыты детали разговора Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп в ходе бесед с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, помимо международной повестки, обсудил свои личные вопросы. Об этом со ссылкой на британских чиновников сообщает Bloomberg.

Трамп планирует посетить Шотландию 25-29 июля с частным визитом. В рамках поездки планируется неформальная встреча с британским премьером Стармером.

Ранее сообщалось, что хотя видит американского лидера и носит развлекательный характер, к обеспечению общественного порядка и безопасности будут привлечены тысячи сотрудников полиции.

Издание отмечает, что в официальных правительственных расшифровках разговоров Трампа и Стармера часто упоминаются обсуждения политических событий, но на самом деле в ходе разговоров глава США часто затрагивает личные темы.

В частности, он говорил о том, что негативно относится к ветряным электростанциям, расположенным вдоль его полей для гольфа.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался отправлять американских военных на Украину.