Раскрыты опасения Зеленского из-за будущего разговора Трампа и Путина
WP: Зеленский хочет убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом
Фото: [flickr.com]
Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться в том, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят его перед фактом, который он не будет готов принять.
Об этом со ссылкой на американского дипломата сообщает Washington Post.
Переговоры Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошли в преддверии разговора Трампа и Путина.
17 мая Дональд Трамп заявил, что в понедельник собирается позвонить Владимиру Путину.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.