Раскрыты опасения Зеленского из-за будущего разговора Трампа и Путина

WP: Зеленский хочет убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом

Политика

Фото: [flickr.com]

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться в том, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят его перед фактом, который он не будет готов принять.

Об этом со ссылкой на американского дипломата сообщает Washington Post.

Переговоры Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио прошли в преддверии разговора Трампа и Путина.

17 мая Дональд Трамп заявил, что в понедельник собирается позвонить Владимиру Путину.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.