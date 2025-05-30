Раскрыты планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией

Власти Украины в преддверии обсуждения меморандума о прекращении огня пытались заставить Россию изменить его условия.

Только после этого Киев готов сесть за стол переговоров, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

На замысел украинской стороны не удался, Россия сорвала планы Украины, поэтому Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле на условиях российской делегации.

Ранее стало известно содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта.