Раскрыты планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
Дубинский: Киев хотел заставить Россию изменить условия меморандума
Фото: [телеграм-канал МИД РФ]
Власти Украины в преддверии обсуждения меморандума о прекращении огня пытались заставить Россию изменить его условия.
Только после этого Киев готов сесть за стол переговоров, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
На замысел украинской стороны не удался, Россия сорвала планы Украины, поэтому Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле на условиях российской делегации.
Ранее стало известно содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта.